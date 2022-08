Reguli de urmat pentru un Concediu în Siguranță! (P) Specialistii Serviciului de Prevenire si Protectie IASISTING va dau cateva recomandari, conform reglementarilor din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca va indeamna sa urmati cateva reguli pentru un Concediu in Siguranta! Reguli de aparare impotriva incendiilor la unitatile hoteliere La cazare in hotel (vila, pensiune etc) solicitati de la receptie/administrator informatii referitoare la modul de comportare si de anuntare in timp util, in caz de incendiu, precum si asigurarea salvarii in conditii de siguranta pe caile de evacuare; Dupa ce v-ati cazat, cititi planul de evacuare si instructiunile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

