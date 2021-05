Registrul Național de Vaccinare a picat. Nu s-au putut elibera adeverințe de vaccinare. Cozi uriașe la centrele de imunizare Autoritațile intampina dificultați in operarea Registrului Național Electronic de Vaccinari. Procesul de vaccinare a fost blocat la mai multe centre din București și din țara, unde s-au format cozi uriașe. „Momentan, experimentam dificultați in operarea aplicatiei, revenim in cel mai scurt timp. Va multumim pentru intelegere”, scrie pe site-ul https://adulti.renv.ro Dificultațile au dus la intarzieri […] The post Registrul Național de Vaccinare a picat. Nu s-au putut elibera adeverințe de vaccinare. Cozi uriașe la centrele de imunizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

