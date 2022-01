Sub amenințarea unui proces civil in SUA pentru agresiune sexuala, Prințul Andrew, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, și-a pierdut titlurile militare, scufundandu-se in dizgrație cauzata de scandalul Epstein, din ce in ce mai jenant pentru monarhia britanica. „Cu aprobarea și acordul Reginei, afilierile militare ale Ducelui de York și patronatele sale regale […] The post Regina Elisabeta il lasa pe Prințul Andrew fara titlul de Alteța Regala și distincții militare first appeared on Ziarul National .