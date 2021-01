Stiri pe aceeasi tema

- Stanley Johnson, 80 de ani, tatal premierului britanic Boris Johnson, nu vrea sa rupa legaturile cu Uniunea Europeana dupa Brexit, iar pentru asta el a demarat procedurile de solicitare a unui pasaport francez, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters.Stanley Johnson, fost membru al Parlamentului European…

- Ceea ce era cel mai rau s-a evitat prin semnarea acestui compromis istoric, in urma unor negocieri ostile, un compromis care permite evitarea unei aparitii bruste a unor bariere comerciale costisitoare si inchiderea apelor britanice pescarilor francezi incepand de la 31 decembrie, la ora locala 23.00…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmeaza da discute la telefon duminica, la miezul zilei, pentru o concluzie asupra negocierilor comerciale post-Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al biroului din Downing Street, informeaza AFP. "Este de asteptat…

- Uniunea Europeana (UE) a publicat joi masuri de urgenta in domeniile pescuitului, securitatii aeriene si transportului rutier si aerian – in cazul in care nu reuseste sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la sfarsitul anului, relateaza AFP. „Nimic nu garanteaza…

- Dominic Cummings, unul din cei mai influenti consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, va demisiona pana la sfarsitul anului, a afirmat ministrul transporturilor, Grant Shapps, la televiziunea Sky, preluata vineri de Reuters. Potrivit lui Shapps, Cummings nu intentiona sa ramana in functie mai…

- Politia londoneza a anuntat joi seara ca a arestat 104 persoane in capitala britanica pentru incalcarea masurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite BBC. Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii. ‘In aceasta seara, o multime de oameni…

- Londra ignora ultimatumul UE în legatura cu legea sa controversata privind Brexit, neraspunzând la timp unei „înștiințari” din partea Bruxelles-ului, a anunțat marți Comisia Europeana, în vreme ce negocierile privind relația post-Brexit au intrat pe ultima linie dreapta,…