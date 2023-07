Regalul fotbalistic juvenil de la poalele ­Bucegilor s-a încheiat cu succes Cea de-a șaptea ediție a turneului Caraimanul Kids Cup a luat sfarșit. Evenimentul s-a desfașurat cu mare succes și a adus rezultate remarcabile in randul copiilor participanți. Acești tineri sportivi sunt, fara indoiala, viitorii fotbaliști de la seniori, iar mulți alții vor demonstra un joc spectaculos in viitorul apropiat! Turneul, organizat de Clubul Sportiv Caraimanul Bușteni, a fost un adevarat regal al fotbalului juvenil. Pe durata competiției, echipele au oferit meciuri pline de pasiune și spirit sportiv, demonstrand abilitați remarcabile pe teren. Rezultatele inregistrate in categorii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

