- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner a fost prins, joi seara, informatia fiind confirmata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Doi dintre cei care au participat efectiv la comiterea faptei si femeia implicata in dosar au fugit din tara in seara…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…

- Cine este Oana Lasconi, cea care și-a desființat mama, spunand ca a facut un gest „jegos” cand și-a declarat susținerea pentru familia tradiționala, s-a folosit de ea și a abandonat-o: are 31 de ani și, potrivit ultimelor informații publice despre ea, din 2018, prezenta emisiunea „Weekly Ops” pentru…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție fac, miercuri, mai multe percheziții in județul Suceava. Sunt vizate, printre altele, locuința unui magistrat de la Tribunalul Suceava, dar și biroul de serviciu din incinta Palatului de Justiție Suceava. Judecatoarea vizata…

- Mircea Stoian, directorul Spitalului Mioveni, a ajuns și el astazi la sediul DNA din Pitești pentru a da explicații in fața procurorilor. Asta dupa ce primarul din Mioveni, Ion Georgescu, ar fi cerut 30.000 mii euro mita pentru a angaja o doctorița la spitalul din Mioveni, condus de Stoian, viitorul…

- Procurorii DIICOT din Neamt au reusit o captura record de canabis, in urma unor perchezitii pe care le-au efectuat in municipiul Roman, au declarat surse judiciare. Este vorba de circa 2 tone de plante de canabis, gasite in cadrul unor culturi indoor, au precizat surse din ancheta. La fata locului…

- Dumitru Buzatu a fost retinut de procurorii DNA dupa ce a fost prins in flagrant, vineri seara, cu peste un milion de lei. Președintele PSD a anunțat imediat dupa flagrantul DNA ca a convocat o ședința urgenta pentru excluderea lui Buzatu din partid. Presedintele Consiliului Judetean Vaslui a fost retinut…