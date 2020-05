Reinceperea scolilor in 22 de tari europene nu a dus la vreo crestere semnificativa a infectiilor de coronavirus in randul copiilor, parintilor sau personalului, s-a spus la o videoconferinta a ministrilor Educatiei din toata Uniunea Europeana. Din cele 22 de tari in care scolile si-au reluat cursurile in etape, in ultima luna, 17 au permis […] The post Redeschiderea școlilor in 22 de țari europene nu a dus la o creștere a cazurilor de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .