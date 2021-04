Redacție la Bruxelles pentru jurnaliștii europeni O redactie comuna pentru jurnalistii agentiilor de presa din țarile membre ale Uniunii Europene va fi deschisa la Bruxelles anul viitor. Proiect este dezvoltat de dpa si AFP. Scopul inființarii acestei redacții este combaterea fake-news-ului. Un numar de 15 dintre cei 20 de reprezentanti ai marilor agentii de presa europene au raspuns afirmativ initiativei Redactia comuna ar urma sa primeasca mai mult de 20 de jurnalisti. Sediul fizic va fi la Bruxelles, in apropierea institutiilor europene. Redacția va avea o platforma online proprie. Jurnaliștii vor putea beneficia de programe de training pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 0,9% in primul trimestru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Portugalia, Lituania si Romania…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a declarat miercuri ca programul comun al Uniunii Europene in ceea ce priveste vaccinurile anti-COVID reprezinta "un lucru foarte bun" in contextul actual, scrie Agerpres.ro. "Cred ca programul…

- Uniunea Europeana nu si-a respectat angajamentele prevazute în acordul privind refugiatii semnat cu Turcia la data de 18 martie 2016, printre care se numara liberalizarea vizelor, revigorarea negocierilor de aderare si actualizarea Uniunii Vamale, scrie cotidianul Turkiye, citat de Rador.Prin…

- In opinia sa saptamanala publicata in Libertatea, teologul și eseistul Teodor Baconschi analizeaza decalajul inregistrat in domeniul digital de statele din Uniunea Europeana in fața giganților americani și tigrilor asiatici.In ziua cand dl Joe Biden, noul președinte american, iși rostea programul de…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 25,7% in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Romania, Spania si Slovacia au raportat cel mai…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a stabilit luni la nivelul ''foarte ridicat'' riscul pe care-l implica pentru statele Uniunii Europene raspandirea variantelor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 si a cerut mentinerea si inasprirea restrictiilor antiepidemice,…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a stabilit luni la nivelul „foarte ridicat” riscul pe care-l implica pentru statele Uniunii Europene raspandirea variantelor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 si a cerut mentinerea si inasprirea restrictiilor antiepidemice,…

- Amsterdat a luat fața Londrei pentru a deveni cel mai mare centru financiar al Europei în luna ianuarie dupa ce Brexitul a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele de tranzacționare din interiorul blocului comunitar, relateaza Reuters.Tranzacțiile din capitala…