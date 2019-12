Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, am participat la sedinta Biroului Permanent Interimar al #PSD , intrunire in cadrul careia am luat mai multe #decizii foarte importante si mult-asteptate de toti romanii. Astfel, in primul rand, PSD va sustine #impozitarea progresiva a tuturor pensiilor speciale din Romania! Trebuie stiut…

- "Am luat decizia ca PNL sa sustina anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor, care deja au o decizie a Curtii Constitutionale. In felul acesta se elimina o inechitate crasa in sistem, sunt aproape 9 miliarde de euro pe an, care sunt cheltuite de statul roman…

- Social-democratii se reunesc, miercuri, incepand cu ora 15.00, in prima sedinta a conducerii interimare a partidului, dupa demisia Vioricai Dancila si a intregului Birou Permanent National, in urma rezultatului de la prezidentiale. Partidul se pregateste, cu Marcel Ciolacu la conducere, sa corecteze,…

- PSD vrea sa le-o ia inainte liberalilor și au pus luni, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, in regim de urgența, legile care prevad abrogarea recursului compensatoriu, alegerea președințiilor de consilii județene și anularea pensiilor speciale. Decizia a fost luata in Biroul Permanent condus de…

- Partidul Social Democrat nu va vota reducerea pensiilor militare, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, liderul organizației județene a Partidului Social Democrat, la conferința de presa de vineri a acestei structuri politice. Acesta a aratat ca se incearca „deturnarea” adevarului…

- Președintele Camerei Deputaților, PSD -istul Marius Ciolacu, declara, vineri, de ziua Armatei, ca, in calitate de “fiu de militar”, se va lupta sa indrepte “inechitațile care exista in sistem”. Ciolacu a mai spus, la Cimitirul Eroilor din Buzau, ca are „toata admiratia si tot respectul pentru ceea ce…

- Plenul Senatului a votat, miercuri, proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale. Proiectul depus de Eugen Teodorovici a trecut in regim de urgenta, fiind depus vineri seara, iar marti avand deja raport de admitere. Ministrul Eugen Teodorovici a spus, in plen, ca prin propunerea legislativa…

- Eugen Teodorovici, prezent la lucrarile comisiei, si-a amendat proiectul privind taxarea pensiilor, astfel incat componenta din pensii bazata pe principiul contributivitatii sa nu fie taxata. Propunerea legislativa prevede taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu…