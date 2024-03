Recuperatorii din justiție, ONORARII NESIMȚITE Profesia de executor judecatoresc a devenit una foarte profitabila. Onorariile executorilor sunt, de cele mai multe ori, mai mari decat debitele in sine, iar stabilirea acestora este absolut subiectiva. Deși exista limite minime și maxime, stabilite de Ministerul Justiției, executorii iși pun aproape intotdeauna tarifele maxime, indiferent de complexitatea dosarelor, ne spun avocații specializați in […] The post Recuperatorii din justiție, ONORARII NESIMȚITE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

