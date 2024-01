China pare aproape sigur ca iși va atinge obiectivul de creștere de aproximativ 5% pentru 2023, ceea ce face ca atenția sa se indrepte spre intrebarea daca riscurile de deflație, criza imobiliara și o criza de incredere persistenta vor deraia eforturile de a da un impuls in acest an. Datele care vor fi prezentate miercuri […] The post Recuperarea Chinei – lenta și accidentata in 2024 first appeared on Ziarul National .