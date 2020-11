Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 8.145 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.777.275 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza sambata Grupul de Comunicare…

- Un numar de 9.937 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 36.202 de teste la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Asta inseamna ca la fiecare 4 persoane testate, una este depistata infectata.Acestea…

- Numarul persoanelor aflate in stare grava din cauza coronavirusului este in continuare foarte mare. Conform cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, la terapie intensiva sunt internați 1.048 de pacienți. „In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19…

- 7.733 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma efectuarii a 30.336 de teste la nivel national, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana marti,…

- Ziarul Unirea Un nou RECORD de persoane internate la ATI: 868 de persoane, in stare GRAVA. 83 de oameni cu COVID-19 au murit in ultimele 24 de ore Un nou RECORD de persoane internate la ATI a fost inregistrat joi, 29 octombrie: 868 de persoane se afla in stare GRAVA și 83 de oameni cu COVID-19 au murit…

- Romania inregistreaza azi un nou record al cazurilor noi de coronavirus: 2.343 de cazuri au fost depistate in ultimele 24 de ore. Este a treia zi consecutiva cu peste 2.000 de cazuri zilnice de COVID-19. In ultima zi au murit 53 de persoane. La terapie intensiva sunt internați in stare grava 571 de…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța, luni, ca in ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 779 de noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 6.607 de teste efectuate in același interval. De asemenea, distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii…