Record istoric: dolarul a trecut de 5 lei Banca Naționala a Romaniei (BNR) a afișat, joi la pranz, o cotație medie a dolarului de 5,01 lei, in creștere cu 0,68% de la 4,9764 lei, miercuri. Moneda americana a depașit astfel pragul psihologic de 5 lei pentru un dolar SUA. Dolarul american este peste nivelul euro, la cursul Bancii Nationale. Cursul euro a scazut, […] The post Record istoric: dolarul a trecut de 5 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

