Stiri pe aceeasi tema

- Realizat in anul 1988 de o echipa formata din arhitectul Miloș Cristea, sculptorul Valeriu Brudașcu și echipele I. Covaci și N. Cotocea, mozaicul din fața Palatului Administrativ Arad prezinta elemente din povestea județului: Cetatea cu trei turnuri, un ciorchine de struguri reprezentand…

- Targujienii s-au imbulzit, ieri dimineata, in fata unei casute care oferea ceai si cafea gratis. Sub genericul “Romania-Saraca Tara Bogata”, un grup de tineri au distribuit, in centrul orasului, peste 600 de pahare cu cafea si 1.000 de pahare cu ceai...

- Conform Exit Poll-urilor, Klaus Iohannis este castigatorul alegerilor prezidentiale din 2019. Primul sondaj realizat de Curs Avangarde, arata ca 64,8% dintre romani l-au votat pe Klaus Iohannis la Alegerile Prezidențiale 2019, in timp ce 35,2% și-au exprimat votul in favoarea candidatului Viorica Dancila.…

- "Eu chiar de astazi il invit pe domnul Iohannis la o dezbatere 1 la 1. Stiti foarte bine ca am facut acest lucru si in campania pentru turul I. O dezbatere in care, in primul rand, trebuie sa vorbim despre ceea ce am realizat: ce a realizat domnul Iohannis in cei cinci ani de mandat - ce a promis si…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a cerut scuze duminica pentru ca nu a realizat Brexitul la 31 octombrie, asa cum promisese, si si-a sustinut acordul de iesire din Uniunea Europeana criticat de presedintele american Donald Trump, informeaza France Presse. Intrebat daca isi va cere scuze…

- In zilele zilele de 21-25 octombrie a.c., Școala Gimnaziala Nr. 1 din Suceava a gazduit un grup de elevi și profesori de la Școala Primara nr. 25 „Primatul Stefan Wyszynski” din Rzeszow, Polonia. La Suceava a venit un grup de 20 de elevi polonezi de 13-14 ani impreuna cu profesorii coordonatori ai proiectului. Elevii…

- O suprafata de 6.539 hectare a fost impadurita in primul semestru al acestui an, in cadrul masurii "Minimum 6.000 de hectare impadurite", in fondul forestier proprietate publica a statului, proprietate publica a UAT si proprietate privata. De asemenea, s-au realizat regenerari naturale la nivel national…

- Mai multe exemplare de porci au fost observate pentru prima data utilizand unelte, conform unui studiu realizat la o gradina zoologica din Franta, relateaza The Independent. Cercetatoarea Meredith Root-Bernstein a realizat descoperirea la ''Jardin des Plantes'' din Paris in timp ce studia…