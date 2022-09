Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Erdogan susține ca fara indoiala nu ar trebui sa i se permita Rusiei sa pastreze teritoriul ocupat in Ucraina de la inceputul razboiului. In opinia liderului turc, Rusiei nu trebuie sa i se accepte concesiile teritoriale, iar Putin ar trebui sa returneze teritoriile ocupate…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan crede ca, daca conflictul va fi rezolvat, Ucraina iși va putea lua inapoi teritoriile. Liderul turc și-a exprimat luni aceasta opinie intr-un interviu acordat postului american de televiziune PBS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- liderul chinez nu a fost vazut in fotografiile publicate joi seara, cand liderii țarilor participante la summitul SCO, inclusiv președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, au mers la cina.O sursa guvernamentala uzbeca a confirmat absența lui Xi Jinping de la cina comuna…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce delegația Romaniei la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, in perioada 20-21 septembrie. Printre altele, Iohannis va prezenta poziția Romaniei in cazul razboiului din Ucraina și va vorbi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat ca livrarile de gaze rusesti catre Turcia vor fi platite in ruble, a informat sambata presa turca. "Un aspect pozitiv al vizitei noastre la Soci este acordul nostru cu dl Putin privind rubla. Daca Dumnezeu permite, schimburile noastre in ruble vor asigura…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, vineri, sa consolideze cooperarea in domeniile transporturilor, agriculturii, finantelor si constructiilor, au precizat cei doi intr-un comunicat comun, la finalul unei intalniri de patru ore, potrivit Reuters. Turcia…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pe 5 august la Soci, cei doi urmand sa poarte discutii inclusiv despre cooperarea militara, a anuntat Kremlinul, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va vizita Soci (Rusia) pentru o vizita de o zi, pe 5 august. Acolo planuiește sa se intilneasca cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza RBC-Ucraina cu referire la TRT. Erdogan și Putin sint așteptați sa discute despre razboiul din Ucraina și despre alte evoluții…