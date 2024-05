Recalcularea PENSIILOR. 99% din dosare sunt procesate! Anunțul lui Daniel Baciu Dupa ce ajung la casele de pensii, deciziile de pensionare vor fi tiparite și trimise catre beneficiari, a spus Daniel Baciu.Documentele vor ajunge in mainile oamenilor in aceasta vara. Mai mult, președintele Casei de Pensii da asigurari ca nu vor fi intarzieri și ca toata lumea va beneficia la timp de marea recalculare din toamna.Pe de alta parte, Daniel Baciu a promis ca nicio pensie nu va scadea, insa nu toți oamenii vor beneficia de venituri crescute. Cei care raman cu aceeași suma sunt pensionarii care au un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani. Șeful Casei de Pensii a anunțat la Realitatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca 99% dintre dosarele de pensii sunt procesate și digitalizate, iar in perioada urmatoare vor fi tiparite deciziile de pensionare, care, ulterior, vor fi trimise catre toate casele de pensii. Aceste decizii vor fi printate și apoi vor…

- "In pricipal este vorba despre acordul global ca principala forma de remunerare inainte de Revoluție, dar vorbim si de celelalte sporuri care nu aveau un caracter permanent, deci nu erau luate luna de luna, se dadeau sporadic. Gen al 13-lea salariu, care-l luam o singura data la sfarșitul anului sau…

- Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii Publice, a facut recent un anunț important pentru pensionarii din Romania. Seful CNPP, precizari despre recalcularea pensiilor. Ce noutate exista. Precizarile pe care le așteptau pensionarii romani In timp ce pensionarii de la noi din țara așteapta sa afle…

- Daniel Baciu: Pentru anii de facultate li se acorda un punctaj fix de 0,25% pentru fiecare an, iar pentru perioada in care a lucrat se acorda puncte efectiv de contributivitate care se raporteaza la salariul realizat in perioada respectiva.Realitatea Plus: Deci pentru o persoana care are o perioada…

- ”Am semnat contractul subsecvent privind realizarea softului necesar recalcularii pensiilor conform prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.Oficial incepem procesul de recalculare a celor 4,8 milioane de pensii aflate in plata. Suntem in linie dreapta și hotarați sa facem dreptate…

- Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, anunța faptul ca s-a semnat contractul pentru realizarea softului necesar recalcularii pensiilor conform prevederilor Legii 360/2023. Recalcularea va incepe la sfarșitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, iar de la 1 septembrie vor fi crescute pensiile.…

- Doina Parcalabu, fostul director al Casei Naționale de Pensii Publice, a dezvaluit beneficiarii romani care urmeaza sa primeasca un supliment de 1.000 de lei la pensie. Incepand cu 1 septembrie 2024, va intra in vigoare o noua lege a pensiilor. Pana atunci, autoritațile recalculeaza veniturile tuturor…

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat publicarea in Monitorul Oficial a Normelor de aplicare pentru noua Lege a Pensiilor. Acest moment este așteptat pentru ca se va efectua recalcularea pensiilor. Dosarele de pensii deja au fost introduse in sistem, in proporție de peste 90%,…