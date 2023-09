RECALCULARE PENSII – Are legătură cu toți pensionarii. Este vizat și contractul de asigurare socială Pensionarii din Romania s-au aflat in atenția Guvernului pe final de luna august, printr-un de act normativ adoptat de Guvern in 31 august fiind luate o serie de decizii care privește aceasta categorie de romani. Prin Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern au fost reglementate mai multe lucruri și anume prelungirea perioadei in care persoanele interesate pot „ cumpara vechime in munca” in vederea pensionarii pentru limita de varsta. Astfel, termenul pana la care pot fi incheiate contracte de asigurare cu plata retroactiva a fost prelungit pana la data de 31 decembrie 2024. Casa Naționala de Pensii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

