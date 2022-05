Stiri pe aceeasi tema

Real Madrid ''nu se preda niciodata'', a avertizat fotbalistul croat Luka Modric, a carui echipa o va intalni miercuri acasa pe Manchester City in mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor, scrie AFP.

Carlo Ancelotti este "un om exceptional", a declarat antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, despre omologul sau de la Real Madrid, inaintea meciului de marti din capitala Spaniei, din mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, informeaza TuttoMercatoWeb.

Karim Benzema, capitanul echipei Real Madrid si autorul unei duble in meciul pierdut cu 3-4 in fata formatiei Manchester City, marti seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, a declarat pentru Canal+ ca dominantele acestui meci "au fost forta mentala si sangele…

Manchester City a invins, marti seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-3 (2-1), echipa Real Madrid, in mansa I a semifinalelor Ligii Campionilor, probabil cel mai frumos joc din actuala editie a competitiei. Returul va avea loc la 4 mai.

UEFA l-a delegat pe arbitrul Istvan Kovacs sa conduca la centru meciul Manchetser City - Real Madrid din mansa I a Ligii Campionilor, informeaza FRF.

Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Manchester City si Atletico Madrid, programat marti 5 aprilie, de la 22:00, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

UEFA a decis sa anuleze finala Ligii Campionilor de la Sankt Petersburg din cauza situatiei din Ucraina, informeaza Associated Press.