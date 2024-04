Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a terminat la egalitate cu Manchester City, 3-3 (2-1), marti seara, pe stadionul ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci spectaculos disputat in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal.

- Pep Guardiola (53 de ani) a dezvaluit motivul pentru care Kevin De Bruyne (32 de ani), mijlocașul ofenisv de la Manchester City, a inceput pe banca de rezerve meciul impotriva celor de la Real Madrid, din „sferturile” Ligii Campionilor. Toți iubitorii fotbalului au ramas surprinși in momentul in care…

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, marți, 9 aprilie, de la ora 21:45. Dupa o pauza de trei saptamani, cea mai iubita competiție se intoarce, iar Alberto Boțoghina și Narcis Drejan revin la pupitru și vor analiza meciurile din turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor: Arsenal –…

- Phil Foden (23 de ani), extrema dreapta a lui Manchester City, a refuzat tricoul cu 10 pe spate oferit de Kun Aguero și a ales sa poarte 47, varsta la care a murit bunicul lui! ”Este inzestrat de la natura cu un mare alent”, l-a laudat Guardiola. Nu Erling Haaland, ci un alt coechipier, mai in varsta…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu Manchester City, din „sferturile” Ligii Campionilor. Real Madrid - Manchester City se joaca marți, 9 aprilie, de la 22:00. Partida din „sferturile” Ligii Campionilor va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Carlo Ancelotti i-a raspuns lui Pep Guardiola, dupa ce antrenorul „cetațenilor” a atras atenția asupra faptului ca Real Madrid are un program mai ușor decat Manchester City inaintea dublei din sferturile Champions League dintre spanioli și englezi. Ancelotti a admis ca echipa pe care o antreneaza, Real…

- Parchetul Provincial din Madrid a cerut patru ani si noua luni de inchisoare pentru Carlo Ancelotti, acuzat de frauda fiscala in valoare de peste un milion de euro in anii 2014 si 2015, insa antrenorul echipei Real Madrid a afirmat ca este calm, in asteptarea procesului, a carui data nu se cunoaste…

- Copenhaga primește vizita celor de la Manchester City, de la 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT și cu comentariu AUDIO pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Meciurile serii din Liga, RB Leipzig - Real Madrid și Copenhaga - Manchester City, vor…