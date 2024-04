Stiri pe aceeasi tema

- Fanii celor de la Manchester City au facut spectacol inaintea meciului cu Real Madrid, din „sferturile” Ligii Campionilor. Suporterii „cetațenilor” s-au mobilizat exemplar și s-au ridicat la nivelul meciului care a devenit un clasic al fotbalului in ultimii ani. A fost a 8-a confruntare directa in Liga…

- Pep Guardiola (53 de ani), managerul lui Manchester City, a vorbit la finalul blockbuster-ului cu Real Madrid, din turul „sferturilor” Ligii Campionilor. Rivalul madrilenilor in perioada in care o antrena pe Barcelona, Pep a revenit pe Bernabeu la un an distanța de meciul care a avut loc in semifinalele…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a oferit prima reacție dupa meciul de 5 stele cu Manchester City, din turul „sferturilor” Ligii Campionilor, incheiat la egalitate, scor 3-3. City a deschis scorul repede, Real a intors rezultatul in prima repriza, iar „cetațenii” au facut-o in…

- In ziua sferturilor de finala din Liga Campionilor, cea mai importanta competiție europeana, presa internaționala a publicat topul celor mai rapizi zece jucatori din aceasta stagiune. PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Arsenal și Manchester City sunt cele…

- Liga Campionilor propune, marți, 9 aprilie, primele doua sferturi de finala: Arsenal Londra – Bayern Munchen și Real Madrid – Manchester City, meciuri care se vor disputa de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau…

- Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intra intr-un duel epic cu Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce tragerile la sorti de la Nyon au stabilit acest meci palpitant. Echipa lui Horatiu Moldovan, Atletico Madrid, se va confrunta cu formatia Borussia Dortmund. In paralel,…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…

- Erling Haaland, 23 de ani, golgheterul recordurilor, care a intrat in Top 20 all-time al celor mai prolifici jucatori ai Ligii Campionilor, lasa o portița deschisa unei desparțiri de Manchester City. Real Madrid urmarește cu mare atenție evoluția norvegianului. Erling Haaland se pregatește de al 85-lea…