Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Bayern Munchen au creat o atmosfera incendiara in startul meciului cu Arsenal, din returul sferturilor Champions League. Și au protestat impotriva propriei conduceri, dar și la adresa UEFA. Cele doua echipe au intrat pe teren intr-o atmosfera incendiara. In startul meciului, ultrașii lui Bayern,…

- Manchester City e echipa din Premier League ce produce in medie pe Etihad cele mai multe șuturi catre porțile adverse (19,6) in toate competițiile, dintre care 14 din careul de 16 metri, dar a și irosit cele mai multe mari ocazii (64). „Cetațenii” au 7,2 execuții cadrate/meci și cele mai multe reușite…

- Sferturile UEFA Champions League au debutat spectaculos. Am avut parte de 10 goluri in doua meciuri: Real Madrid - Manchester City 3-3 și Arsenal - Bayern 2-2. Primele doua sferturi de finala din Liga Campionilor au fost un regal fotbalistic. Fanii au avut parte de goluri spectaculoase și de rasturnari…

- Pep Guardiola (53 de ani), managerul lui Manchester City, a vorbit la finalul blockbuster-ului cu Real Madrid, din turul „sferturilor” Ligii Campionilor. Rivalul madrilenilor in perioada in care o antrena pe Barcelona, Pep a revenit pe Bernabeu la un an distanța de meciul care a avut loc in semifinalele…

- Real Madrid - Manchester City, capul de afiș al sferturilor Champions League, a avut parte de masuri extreme luate de poliția spaniola. In ziua meciului, cei care și-au luat bilete au primit pe telefon avertisment ca inainte și in timpul meciului va fi alerta de atac terorist. Suporterii s-au grabit…

- In ziua sferturilor de finala din Liga Campionilor, cea mai importanta competiție europeana, presa internaționala a publicat topul celor mai rapizi zece jucatori din aceasta stagiune. PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Arsenal și Manchester City sunt cele…

- Suporterii lui Liverpool au caștigat disputa cu UEFA pe tema incidentelor grave produse din cauza proastei organizari a forului continental la finala Ligii cu Real Madrid din 2022. Fanii au acceptat banii de la Nyon printr-un acord confidențial. Dupa aproape doi ani de dispute judiciare prin tribunale,…

- Erling Haaland, 23 de ani, golgheterul recordurilor, care a intrat in Top 20 all-time al celor mai prolifici jucatori ai Ligii Campionilor, lasa o portița deschisa unei desparțiri de Manchester City. Real Madrid urmarește cu mare atenție evoluția norvegianului. Erling Haaland se pregatește de al 85-lea…