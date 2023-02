Stiri pe aceeasi tema

- Bia Kalifa a devenit cunoscuta in showbizul romanesc dupa ce a facut furori cu postarile de pe onlyfans. Conflictul ar fi pornit de la faptul ca Bia Kalifa ar fi devenit agresiva cand i s-au cerut actele la control.Fiul Clejanilor, cel care ii este iubit, a sunt de urgența la 112 dupa ce a vazut scenele…

- La intoarcerea din Milano, Bia Khalifa a fost incatușata de polițiști. Tanara spune ca tocmai trecuse de control, cand unul dintre agenți a inceput sa o loveasca și ulterior a incatușat-o.

- Fulgy, fiul Clejanilor, e șocat de ceea ce s-a intamplat astazi pe Aeroportul Otopeni, la sosirea din Milano, acolo unde a mers alaturi de iubita lui, Bia Khalifa. Tanarul marturisește ca nu-i vine sa creada prin ce chinuri a trecut partanera sa, caci aceasta ar fi fost batuta de un polițist de frontiera.…

- Pe rețelele personale de socializare, Bia Khalifa a facut primele declarații dupa ce a fost incatușata in aeroport. Blondina le-a aratat fanilor ei de pe InstaStory ca are ochiul vanat și a povestit tot ce i s-a intamplat. Iata ce declarații cutremuratoare a facut vedeta, dar și cum arata!

- Scandal uriaș intre Fulgy, fiul Clejanilor, iubita lui și autoritațile romane. Bia Khalifa, retinuta de politisti pe aeroport, imediat dupa intoarcerea in țara. Tanara și partenerul sau au organizat o vacanța peste hotare, insa nu pare sa se fi finalizat așa cum ș ...

- Scandal uriaș intre Fulgy, fiul Clejanilor, iubita lui și autoritațile romane. Bia Khalifa, retinuta de politisti pe aeroport, imediat dupa intoarcerea in țara. Tanara și partenerul sau au organizat o vacanța peste hotare, insa nu pare sa se fi finalizat așa cum și-ar fi dorit. Iubita lui Fulgy ar fi…

- Bia Khalifa a incheiat vacanța romantica in catușe. Blondina a fost incatușata la intoarcerea din Milano, chiar pe aeroport. Iubitul ei, Fulgy, a incercat s-o ajute, dar s-a ales cu o amenda usturatoare. Fiul Clejanilor a postat imagini șocante din momentul in care tanara a fost reținuta de polițiștii…

- Daca pana de curand Bia Khalifa, Regina Only Fans-ului, spunea ca vrea sa-ți țina relația departe de lumina reflectoarelor, iata ca acum lucrurile sunt destul de clare despre viața amoroasa a blondinei. Seara trecuta, focoasa blonda a petrecut cu Fulgy și familia lui, iar ea și tanarul au fost foarte…