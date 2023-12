Reactia patronului de la Ferma Dacilor dupa tragedia in care mai multi oameni au murit. De ce cred ca e o mana criminala?“

Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a postat, pe Facebook, un mesaj amplu dupa inmormantarea fiului sau. El a incercat sa explice ce s-a intamplat in noaptea in care au murit 8 oameni in incendiu. ”Acestea sunt nopțile de priveghi ale fiului meu și am inceput sa scriu pentru ca n-am unde sa-mi…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Tragedia de la Ferma Dacilor a lasat multa durere in sufeltele celor care i-au pierdut pe cei dragi in incendiu. Este și cazul patronului hotelului, al carui fiu a murit ars in hotel. Barbatul este copleșit de suferința și a fost surprins in timp ce ține in brațe un tabolu cu imaginea copilului sau.

- Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al județului Prahova, colonelul Nicolae Tudoroiu, a cerut sa fie eliberat din funcție. Aceasta cerere a intervenit in contextul anchetelor care se deruleaza, in aceste zile, cu privire la tragedia de la pensiunea Ferma Dacilor, unde…

- Reprezentanții pensiunii „Ferma Dacilor”, din Tohani, județul Prahova, unde a avut loc tragedia din a doua zi de Craciun, au transmis un mesaj in care spun ca „au murit oameni pe care ii iubim din tot sufletul”, una dintre cele 7 victime fiind fiul patron

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…

- "Nu pot spune decat: Dumnezeu sa ii ierte pe cei care au pierit in incendiu! De la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi. Nu știu cați dintre dumneavoastra atunci cand mancați intr-un local cereți toate autorizațiile.A…

- Un incendiu de propoarții a curmat mai multe vieți la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani. Douazeci si sase de persoane se aflau in pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, acestea participand la o petrecere in seara dinaintea incendiului.Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi…