- Ancheta deschisa la "Ferma Dacilor" scoate la iveala și mai multe nereguli ale pensiunii. Procurorii spun ca patronii firmei ar fi instalat ilegal panouri fotovoltaice și ar fi mințit compania de electricitate cu privire la numarul dispozitivelor.Concret, in documente erau declarate de șapte ori…

- Patronul de la Ferma Dacilor este ferm convins ca incendiul a fost pus de o mana criminala. Cornel Dinicu nu accepta varianta unui accident. Anchetatorii vor face o expertiza prin care sa stabileasca daca focul care a curmat viața a opt oameni a fost sau nu pus intenționat. Omul de afaceri, audiat din…

- Tribunalul Județean Prahova judeca, in ziua de 9 ianuarie 2024, cererea celor trei inculpati din dosarul Ferma Dacilor de a fi eliberați din arest. In acest moment, patronul Cornel Dinicu este in arest preventiv iar doi administratori ai pensiunii Ferma Dacilor sunt in arest la domiciliu. “Din data…

- Corneliu Papina, un localnic din Gura Vadului, il acuza pe Cornel Dinicu, patronul Ferma Dacilor , ca a construit complexul pe o parte din terenul sau.Barbatul susține ca in acea zona el deține doua hectare de teren și ca Cornel Dinicu i-ar fi ocupat ilegal 1.500 de metri, din terenul sau, loc pe care…

- Este o zi trista pentru patronul Fermei Dacilor. Cornel Dinicu urmeaza sa iși inmormanteze, astazi, fiul, dupa ce a murit in incendiul de la hotelul pe care el il conduce. Patronul este in stare de șoc și nu poate sa iși revina. A incercat sa iși salveze copilul din flacari, dar fara succes.

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, deși cautarile au continuat și…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a recunoscut pe rețelele de socializare ca este prieten de 31 de ani cu patronul Cornel Dinicu, de la „Ferma Dacilor”, mistuita de un incendiu violent a doua zi de Craciun. Horia Constantinescu facea reclama pensiunii cu mesaje catre „idiocrați și hateri”.

- Numele pensiunii/restaurantului Ferma Dacilor a facut inconjurul presei dupa incendiul care a izbucnit dimineața. Localul a fost construit pe dealurile din Tohani, intr-o oaza de liniște, de un antreprenor prahovean crescut pe dealurile din zona. Intr-un articol publicat pe 23 noiembrie 2022, in Observatorul…