Stiri pe aceeasi tema

- LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA și a depașit un record stabilit in anul 1984 de legendarul Kareem Abdul-Jabbar. Meciul in care Los Angeles Lakers a infruntat Oklahoma City Thunder a fost intrerupt cateva minute pentru ca reporterii au navalit pe teren, iar jucatorul a fost…

- LeBron James (38 de ani) e cel mai bun marcator din istoria NBA! Starul lui Los Angeles Lakers l-a depașit in aceasta dimineața pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar (75 de ani), care se afla in fruntea ierarhiei de cand noul deținator al recordului nu era inca nascut. LeBron James avea nevoie de 36 de…

- LeBron James a reusit miercuri sa doboare recordul de puncte marcate in NBA, starul celor de la Los Angeles Lakers depasindu-l pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar. The bucket.The celebration.The record.LeBron James is the all-time NBA #ScoringKing pic.twitter.com/GJihlPZBQ6— NBA (@NBA) February 8, 2023…

- LeBron James (38 de ani) e cel mai bun marcator din istoria NBA! Starul lui Los Angeles Lakers l-a depașit in aceasta dimineața pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar (75 de ani), care se afla in fruntea ierarhiei cand noul deținator al recordului nu era inca nascut! LeBron James avea nevoie de 36 de puncte…

- LeBron James ar putea fi pe punctul de a dobori unul dintre cele mai ravnite recorduri din sport, dar colegii sai au spus ca se concentreaza sa ajute echipa sa caștige meciuri și nu pe cele 36 de puncte de care are nevoie pentru a deveni cel mai mare marcator al NBA din toate timpurile. Se afla la doar…

- LeBron James s-a apropiat la 36 de puncte de recordul lui Kareem Abdul-Jabbar, dupa ce a marcat 27 de puncte, in infrangerea echipei Los Angeles Lakers in fata celor de la New Orleans (131-126), sambata, in NBA. Pe cale sa scrie o noua pagina in legenda sa, „LBJ" poate deveni cel mai bun marcator din…

- LeBron James, starul lui Los Angeles Lakers, s-a apropiat la 36 de puncte de recordul detinut de Kareem Abdul-Jabbar in meciul pierdut de echipa sa in fata lui New Orleans Pelicans, 126-131, sambata in deplasare, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), informeaza AFP. Fii la curent…

- Cu doar cinci zile inaintea meciului dintre Los Angeles Lakers si Oklahoma City Thunder, la care se asteapta ca starul LeBron James sa doboare recordul all-time de puncte inscrise in NBA, campionatul profesionist nord-american de baschet, un bilet pentru a asista in direct la acest