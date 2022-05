Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege pus miercuri in dezbatere publica obliga toate institutiile publice, sub sanctiunea unor amenzi de pana la 200.000 lei, sa-si dezinstaleze antivirusii de provenienta rusa.

- Autoritațile centrale și locale nu vor mai putea folosi soluții de securitate cibernetica realizate de companii sau persoane din Rusia, scrie Profit.ro , care citeaza un document oficial. Vor fi interzise produse precum antivirușii, programele antimalware și firewall, iar in acest sens va fi realizata…

- Toate autoritațile și instituțiile publice din Romania vor fi obligate sa dezinstaleze și sa nu mai cumpere și sa utilizeze produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind din Federația Rusa sau aflate sub controlul Federației Ruse, precum soluțiile Kaspersky Lab ori ale Group-IB, potrivit…

- Inca o țara din Europa interzice navelor rusești sa intre in porturile sale, ca masura de sancționare a Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Și Romania la randul ei a decis ca navele sub pavilion rusesc nu mai aiba acces in porturile de la Marea Neagra. Razboiul pornit de Vladimir Putin in Ucraina a atras…

- Institutiile publice din Republica Moldova ar putea fi deconectate de la agentul termic din 1 aprilie. In cadrul sedintei de astazi a Guvernului, prim-ministra Natalia Gavrilita i-a solicitat ministrului Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, sa examineze aceasta posibilitate, in contextul…

- Europa ramane puternic dependenta de gazele rusesti, care acopera aproximativ 40% din nevoile sale, iar acum este ingrijorata ca presedintele rus Vladimir Putin le-ar putea folosi pentru a riposta impotriva sanctiunilor. Insa Rusia, care pompeaza gaz prin conducte care traverseaza Ucraina si alte natiuni…

- Canalele media rusești Russia Today și Sputnik au fost interzise in intreaga Uniune Europeana, a anunțat duminica președintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen. Russia Today și Sputnik erau considerate principalele instrumente de propaganda rusa in afara țarii. In urma cu o zi, Republica Moldova…

- Ministrul italian al Tranzitiei Ecologice, Roberto Cingolani, a propus miercuri Guvernului si Uniunii Europene sa se recurga la aprovizionarea cu gaze naturale prin intermediului Coridorului de Sud, care leaga Marea Caspica de Europa, pentru a reduce puternica dependenta de Rusia, in contextul tensiunilor…