Compania multinationala de inginerie petroliera UOP s-a retras din Rusia dupa ce tara a invadat Ucraina, in februarie 2022. ”Ei (inginerii) s-au repezit sa gaseasca piese de schimb si nu au gasit nimic. Atunci toata unitatea sa oprit”, a spus o sursa apropiata Lukoil, care a cerut sa nu fie numita pentru ca nu are voie sa vorbeasca cu presa. Alte patru surse au spus ca unitatea – un cracker catalitic folosit pentru a transforma hidrocarburile mai grele in benzina – a fost scoasa din productie din ianuarie si nu este clar cand ar putea fi reparata din cauza lipsei de expertiza in Rusia. Unitatea…