- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus la Digi24 ca Rusia va lansa atacuri cibernetice și campanii de dezinformare pentru a perturba alegerile din Europa, inclusiv din Romania, in incercare de a aduce la putere forțe mai favorabile Moscovei.

- Compania multinationala de inginerie petroliera UOP s-a retras din Rusia dupa ce tara a invadat Ucraina, in februarie 2022. ”Ei (inginerii) s-au repezit sa gaseasca piese de schimb si nu au gasit nimic. Atunci toata unitatea sa oprit”, a spus o sursa apropiata Lukoil, care a cerut sa nu fie numita pentru…

- Alegerile din acest an sunt diferite de scrutinele din trecut. Pentru prima data batalia nu mai este una intre stanga și dreapta. In intreaga Europa alegerile din 2024 nu mai sunt despre ideologii, ci despre a impiedica ascensiunea extremei drepte, care ar fi avantajata de o prezența redusa la vot.…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Europa trebuie sa se pregateasca sa se apere de Rusia. Și de Donald Trump, scrie The Economist. Invitația recenta lansata de Donald Trump ca Rusia sa atace țarile NATO care nu investesc 2% din PIB in Aparare, așa cum s-au angajat, submineaza grav alianța in raport cu…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a vorbit sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Tulcea, despre mesajele RO-Alert prin care populația unor localitați tulcene a fost avertizata in cursul nopții de vineri ca exista riscul de cadere a unor obiecte din spațiul aerian. Marcel…

- In cursul nopții de 9/10 februarie, forțele ruse au executat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Ismail și Reni, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona de frontiera și a activat procedurile de Poliție…

- Ambasada Rusiei in Republica Moldova spera ca autoritațile moldovenești vor accepta deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul lor pentru ca conaționalii ruși sa voteze la alegerile prezidențiale din FR. Mesajul a fost publicat pe canalul Telegram al ambasadei. In publicație se spune ca inca in luna…