Stiri pe aceeasi tema

- Florina Gabriela, fosta soție a primarului din Sangeorgz Bai Traian Ogagau, a scris o postare pe Facebook dupa ce in spațiul public a aparut o inregistrare video in care Traian Ogagau iși umilea fiica. In imaginile filmate chiar de Traian Ogagau, se vede cum fetița de 10 ani sta in genunchi, cu mainile…

- Politia s-a sesizat in cazul primarului Traian Ogagau, dupa aparitia unei inregistrari scandaloase in spatiul public. In imagini se vede cum edilul din Sangeorz Bai, judetul Bistrita-Nasaud, isi umileste fiica de 14 ani.

- Poliția s-a sesizat in cazul primarului din Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, dupa ce in spațiul public a aparut o inregistrare video in care acesta iși umilea fiica de 14 ani. Edilul se apara spunand ca nimeni nu are dreptul sa-i spuna cum sa-și educe copiii.