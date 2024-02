Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Anișoara și fiul cel mare al profesorului disparut au aflat ca vor mai ramane sub control judiciar, masura prelungita pentru inca doua luni. Bogdan susține, in continuare, nu are vreo vina nici el, nici mama lui, care este acuzata inclusiv de familia barbatului ca l-ar fi ucis.

- Andra Volos și Robert Lele au facut schimbari majore inainte ca fiica lor sa vina pe lume. Cei doi și-au dorit sa se mute intr-o casa noua, mult mai spațioasa, ceea ce s-a și intamplat. Dupa ce, in urma cu cateva zile, a postat cateva imagini cu locuința, șatena le-a prezentat fanilor și un alt loc…

- Sunt cateva luni bune de cand Andra Volos a devenit mama pentru prima data. Șatena se bucura de cea mai frumoasa perioada din viața ei de cand a venit pe lume fiica ei, Kim, dar nu uita nici de fetița iubitului dintr-o relație anterioara.

- Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita moarta in locuința. Camelia Tișe avea 47 de ani și a fost de profesie notar. Aceasta a fost gasita fara suflare in locuința ei din Cluj-Napoca. Alin Tișe și Camelia au divorțat in 2018, ei avand…

- Actrița Demi Moore a discutat in cadrul emisiunii "Good Morning America" despre starea de sanatate a fostului ei soț, Bruce Willis, de la care a divorțat cu peste 20 de ani in urma, conform informațiilor furnizate de news.ro.

- Ben Affleck, alaturi de actuala soție Jennifer Lopez, s-a intalnit cu Jennifer Garner, fosta lui soție. Cele doua actrițe au demonstrat ca au o relație civilizata. Mai mult, cei trei au fost impreuna la școala copiilor lor, iar potrivit relatarilor din presa internaționala, atmosfera a fost una destinsa…

- What's Up și Simina Costea au fost impreuna noua ani, dintre care trei casatoriți. S-au separat in 2019, iar in prezent fiecare și-a gasit fericirea alaturi de altcineva. Daca artistul a a anunțat in urma cu aproape doua luni ca urmeaza sa devina tata, nici fosta lui soție nu o duce mai rau, din contra,…