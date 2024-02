Stiri pe aceeasi tema

- Fosta iubita a lui Lele a elucidat misterul desparțirii dintre cei doi. S-a zvonit ca Lorena ar fi fost parasita pentru Andra Volos, iar acum tanara a decis sa spuna adevarul despre motivul care a dus la separare. Iata ce s-a intamplat intre cei doi!

- Andra Volos le-a dat replica tuturor celor care au creat pagini, unde au fost distribuite poze cu Robert Lele și fosta lui soție, cu care are și o fetița. Șatena spune ca este deranjata de acest lucru, dar a preferat sa nu comenteze știind ca manelistul formeaza cu ea o familie acum și urmeaza sa iși…

- Viața Claudiei Iosif merge din ce in ce mai bine! Dupa desparțirea de Dorian Popa, Babs și-a construit propria casa, iar acum iși deschide un atelier. Vedeta are parte de inca o reușita dupa unul dintre cele mai grele momente din ultima perioada! Iata primele imagini cu noul proiect al Claudiei Iosif.

- Comunicat de presa IPJ Vrancea: dosare penale pentru lovire sau alte violențe/ amenințare Sambata, 13 ianuarie, ora 08.50, polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Focșani le-a fost solicitat ajutorul de catre o tanara de 18 ani, din comuna Campineanca, care a sesizat faptul ca fostul prieten,…

- Ion face mai multe acuzații grave despre fosta lui iubita, Vasilica. Barbatul considera ca femeia i-a vrut raul, mai ales ca ii lasase toate bunurile, prin testament. Pentru a se bucura de toate beneficiile materiale, aceasta i-ar fi dat mai multe medicamente, ajungand la supradozare.

- Bianca Dragușanu a ajuns din nou pe mana medicilor estetician și are in plan mai multe schimbari la inceputul acestui an. Iubita lui Gabi Badalau și-a topit acidul hialuronic din buze și urmeaza sa iși faca un lifting facial.Bianca Dragușanu, in varsta de 41 de ani, nu s-a ferit niciodata sa recunoasca…

- Plan diabolic! Notar din Mureș și-a injunghiat fosta iubita și apoi s-a plimbat cu ea in mașina, așteptand sa moara: A fost oprit de poliție in traficPlan diabolic pus la cale de un notar din Tarnaveni, județul Mureș! Barbatul este acuzat ca și-a injunghiat fosta iubita dupa care s-a plimbat cu ea,…

- Andra Volos e mai fericita ca niciodata! Cu cateva zile in urma, iubita lui Lele a adus pe lume o fetița, iar artistul a venit special din America pentru a asista la venirea pe lume a micuței sale. Ce mesaj emoționant a transmis Andra Voloș la scurt timp dupa ce a devenit mama.