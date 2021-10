Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta face ravagii pe zi ce trece in Romania, astfel, dupa numarul alarmant de cazuri, un focar de infecție cu noul coronavirus a fost depistat la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi. Din nefericire, 27 de persoane, din care 14 copii, internate la secția de oncologie, au…

- Dintre acestia, zece sunt dializati, doi sunt cu transplant de rinichi si trei cu insuficienta renala avansata La Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi este inregistrat in aceasta perioada cel mai mare numar de pacienti COVID pozitiv de la inceputul pandemiei. Ieri, in zona rosie a spitalului…

- Subprefectul de Timiș a anunțat ca are o forma foarte ușoara de COVID-19 și ca miercuri dimineața s-a facut și dezinfectarea tuturor spatiilor din Palatul Administrativ din TImișoara, unde are sediul Prefectura Timiș.Ovidiu Draganescu s-a izolat la domiciliu și urmeaza un tratament, iar atributiile…

- Numar mai mic de noi cazuri ieri, raportate pentru judetul Iasi, dar si un numar ai mic de teste. Daca duminica erau raportate 41 de noi cazuri, ieri, doar 19 ieseani au fost diagnosticati cu COVID-19. In schimb, gradul de ocupare a paturilor pentru bolnavii de COVID a crescut, de la 77 la 86. Din…

- Un nou record incheie saptamana la Iasi. Ieri, 25 de noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 , cel mai mare numar din ultimele sapte zile. Directia de Sanatate Publica a anuntat ca in ultimele 24 de ore nu s-au depistat tulpini Delta la persoane confirmate pozitiv cu Covid-19. Dintre cazurile confirmate…

- Inca 10 cazuri noi de infectie cu SARS COV 2 in judetul Iasi, raportate ieri de Institutul National de Sanatate Publica. De la inceputul pandemiei si pana pe 16 august, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 42.692 de cazuri cu persoane infectate cu Covid-19. In ultimele 24 de ore, nu au fost…

- Romania sec XXI mai ceva ca-n Evul Mediu. O ieșeanca bolnava de COVID a ajuns in stare grava la ATI de teama spitalului. Medicii spun ca femeia s-ar fi tratat acasa cu antibiotice de teama ca o omoara spitalul cu oxigenul. Potrivit medicilor de la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfantul Spiridon”…

- Un barbat de 70 de ani din Pascani, care s-a vaccinat la inceputul anului, este internat cu COVID-19 la Terapie Intensiva in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In cazul acestuia a fost confirmata tulpina Delta. Tot in Terapie Intensiva se afla alti patru pacienti cu COVID-19. Trei dintre…