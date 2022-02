Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de Chefi fara limite, din 21 februarie 2022, concurenții echipelor conduse de jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decoperit locul in care vor dormi pe parcursul experienței fara limite in Grecia. Prima destinație a sezonului este insula Chios, a cincea insula…

- Astazi, 21 februarie, de la ora 20.30, Antena 1 da startul aventurii culinare din insulele grecești. „Chefi fara limite” va aduce in fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu, locuri spectaculoase,…

- Marius Tudosiei, co-prezentatorul emisiunii Chefi fara Limite, este un bucatar pasionat, care a studiat la Facultatea de Jurnalism. Acesta a vorbit recent despre proiectul in care este implicat, alaturi de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și prezentatoarea Irina Fodor. „In linii…

- Numaratoarea inversa pentru premiera Chefi fara limite a inceput. Noul format de adventure-cooking show, primul din Romania, debuteaza la Antena 1 cu 3 ediții consecutive: duminica, 20 februarie de la ora 20:00, luni și marți, 21 și 22 februarie, de la 20:30. Chefi fara limite, show-ul care combina…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure - cooking show. „Chefi fara limite” are premiera in februarie, la Antena 1. Cu ocazia filmarilor, Chef Sorin Bontea a mers pentru prima data in aceasta țara.

- Chefi fara limite, primul show TV din Romania care combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și aventura, are premiera in februarie, pe Antena 1. Formatul original de adventure- cooking show ce ii aduce in prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu le va oferi telespectatorilor…

- „ Chefi fara limite”, primul show TV din Romania care combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și aventura, are premiera in februarie, pe Antena 1. Formatul original de adventure- cooking show ce ii aduce in prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu le va oferi…

- Catalin Scarlatescu a oferit un interviu special și i-a surprins pe fani cu dezvaluiri inedite despre emisiunea Chefi fara limite, de la Antena 1. De ce se considera „fara limite” și ce este dispus sa faca rivalilor sai, Sorin Bontea și Florin Dumiterescu?