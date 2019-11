”Rezultatele provizorii sunt cele care se regasesc in procesele verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare, inainte de a fi supuse procedurii de verificare si validare de catre birourile electorale judetene, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de catre biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, in conditiile prevazute de articolul 49 alineatele 7 si 8 din Legea 340 din 2004. Aceste rezultate provizorii sunt transparente si se dau publicitatii in conditiile expres prevazute de lege”, a transmis BEC, printr-un comunicat de presa.



