Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea termica a locuintei va fi gratuita pentru persoanele vulnerabile. Noi masuri de sprijin anunțate de ministrul Boloș Guvernul a adoptat, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența prin care se introduc noi reglementari in domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru a…

- Persoanele din categoriile vulnerabile, care au primit sprijin pentru plata facturilor la incalzire, vor beneficia, gratuit, de reabilitarea termica a locuintelor. Anunțul a fost facut de ministrul Investitiilor si proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle de la ministrul muncii, Marius Budai, cați suceveni au beneficiat de mecanismele de protecție sociala din partea Guvernului Romaniei. „Creșterea accelerata a prețurilor de consum din ultimul an și jumatate, care a condus la deprecierea puterii de cumparare…

- In urma celor 19 percheziții efectuate miercuri, 10 mai, in orașul Borșa (Maramureș) și in județul Vrancea, in cazul persoanelor cu handicap psihic exploatate, au fost reținuți, pentru 24 de ore, patru suspecți, 2 femei, de 41, respectiv 64 de ani, și 2 barbați, de 42, respectiv 43 de ani, a anunțat…

- Potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica, șoferii ar putea sa beneficieze de parcare gratuita oriunde in tara, timp de un an, in anumite conditii. Parcarea este gratuita oriunde in tara, daca soferii doneaza sange de doua ori pe an. „Persoanele care doneaza sange de cel putin doua ori…

- Guvernul a adus miercuri o serie de clarificari in ceea ce priveste masurile pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, pentru a se asigura acces la sprijin si un tratament egal tuturor potentialilor beneficiari eligibili, printr-o ordonanta…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat cine sunt beneficiarii voucherelor pentru schimbarea electrocasnicelor sau pentru renovarea locuinței. Familiile cu mai mult de cinci copii, pensionarii si romanii care nu pot munci vor primi de la stat bani pentru renovarea locuinței. Ajutorul…