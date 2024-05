Pachete alimentare 2024: Lista produselor pe care le vor primi persoanele vulnerabile a fost modificată Pachete alimentare 2024: Lista produselor pe care le vor primi persoanele vulnerabile a fost modificata Pachete alimentare 2024: Lista produselor pe care le vor primi persoanele vulnerabile a fost modificata Persoanele vulnerabile vor primi și in 2024, din partea Statului, tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde, dar și pachete de alimente. Pachetele alimentare vor trebui ridicate de la centrele speciale de distribuție, de catre fiecare beneficiar in parte, […] Pachete alimentare 2024: Lista produselor pe care le vor primi persoanele vulnerabile a fost modificata Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, persoanele aflate in situații vulnerabile vor beneficia de pachete cu alimente. Conform Hotararii Guvernului nr. 70/2024, pachetele alimentare trebuie ridicate personal de la centrele speciale de distribuție. Aceasta hotarare, aplicabila deja, a fost stabilita in luna februarie. Pachetele…

- Persoanele aflate in situații vulnerabile vor beneficia, anul acesta, de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde, dar și de pachete de alimente de la Uniunea Europeana. Lista produselor produselor incluse in pachete a fost modificata recent, printr-un ordin aparut vineri. Din lista a…

- Giganții din industria bauturilor și a produselor alimentare sunt cei mai mari poluatori cu plastic ai mediului. Lista include companii precum Nestle, PepsiCo, Danone și The Coca-Cola Co. Poluarea cu plastic este una dintre cele mai mari probleme ale omenirii la acest moment. Un raport realizat de Globaldata,…

- Inspectorii ANSVSA au aplicat amenzi de peste 700.000 de lei si au emis 4 decizii de suspendare si 2 de interzicere a activitatii, punand sub sechestru 14.000 de kg de produse lactate, in urma a aproape 1.000 de acțiuni de control in depozite alimentare, unitati de reambalare a produselor lactate,…

- Jeltje Spoelstra, o pensionara olandeza in varsta de 83 de ani, iși dedica viața in sprijinul celor aflați in nevoie. De mai bine de 35 de ani, ea a fost in fruntea unor inițiative umanitare, organizand transporturi de ajutor catre țari precum Romania și

- In primele doua luni ale anului, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, fata de aceeași perioada a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,2%, respectiv…

- ANAF vrea sa extinda lista bunurilor cu risc fiscal ridicat monitorizate prin sistemul RO e-Transport și a publicat miercuri, 17 aprilie 2024, un proiect de ordin in acest sens, potrivit Hotnews. Lista actualizata a bunurilor cu risc fiscal ridicat, de care firmele de transport ar trebui sa țina cont,…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a demarat, de la inceputul lunii martie, verificarile specifice pentru a asigura siguranța alimentara in perioada premergatoare sarbatorilor Pascale. Scopul principal al acestor acțiuni este prevenirea apariției toxiinfecțiilor…