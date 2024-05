Pachetele cu alimente 2024. Lista produselor a fost modificată Anul acesta, persoanele aflate in situații vulnerabile vor beneficia de pachete cu alimente. Conform Hotararii Guvernului nr. 70/2024, pachetele alimentare trebuie ridicate personal de la centrele speciale de distribuție. Aceasta hotarare, aplicabila deja, a fost stabilita in luna februarie. Pachetele cu alimente 2024. Lista a fost modificata Recent, lista produselor incluse in pachetele alimentare a suferit modificari. Smantana de gatit a fost eliminata, iar cantitatea de faina și carne conservata de porc a fost redusa, conform avocatnet.ro. Pachetele vor conține acum produsele din tabelul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

