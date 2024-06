Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile de avere ale candidaților eligibili AUR și S.O.S Romania la alegerile europarlamentare din 9 iunie contrasteaza puternic cu discursul public al membrilor celor doua partide extremiste despre Occident, multinaționale, investiții straine, banci sau ”patrioții din popor”. Iși inșala, deci,…

- Perioada festiva care se apropie aduce, ca in fiecare an, provocari legate de stabilirea si planificarea bugetelor pentru cumparaturi, cadouri sau vacante. Cum arata deciziile de consum si cumparare, care sunt cele mai importante criterii de achizitie pentru consumatorii romani in contextul economic…

- Unitatile de procesare din Romania au colectat, in primele doua luni ale anului, o cantitate de 192.982 tone de lapte de vaca, in crestere cu 4,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Romania are sase reprezentanti in clasamentul miliardarilor lumii publicat marti de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Tiriac, fratii Dragos si Adrian Paval, Ion Stoica si Matei Zaharia. Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari, potrivit news.ro. Cel mai bogat roman este Daniel Dines,…

- Romania are sase reprezentanti in clasamentul miliardarilor lumii publicat marti de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Tiriac, fratii Dragos si Adrian Paval, Ion Stoica si Matei Zaharia. Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta…

- "Incepe Summitul Energiei Nucleare la Bruxelles, cel mai important eveniment global la nivel inalt pentru sectorul nuclear. Este prima ediție și o zi istorica, in care șefi de state din intreaga lume se reunesc pentru a transmite un mesaj clar: lumea are nevoie de energie nucleara — energie sigura,…

- Toti cei 10 primarii alesi pe listele PNL Buzau la alegerile din anul 2020 vor candida in anul 2024 din partea PSD. Astfel, organizatia judeteana a PNL Buzau, condusa de la inceputul anului de fostul presedinte al PMP Buzau, Adrian Mocanu, va intra in alegeri cu un singur primar in functie, primarul…

- Peste 80% dintre spitalele publice nu ofera servicii de avort sau nu pot fi contactate. O alta bariera cu care se confrunta pacientele este cea a costurilor - avortul la cerere și cel terapeutic sunt servicii medicale furnizate cu plata.