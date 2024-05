Stiri pe aceeasi tema

- 1. Razvan Lucescu – al doilea titlu de campion al Greciei și i s-a mai furat unul. In fotbalul grec, influența capitalei (Atena, dar aici intra și Pireu, fiindca sunt catarge ale aceleiași corabii de corsari) e mai mare decat in Romania. PAOK – numarul 1 in Grecia in 2024, adica titlul de campion cu…

- PAOK Salonic, campioana Greciei antrenata de Razvan Lucescu, va participa in turului doi preliminar din Champions League pe ruta campioanelor printre capii de serie, cu al 4-lea cel mai bun coeficient, datorita parcursului echipei din sezonul actual al Conference League, unde s-a oprit in faza sferturilor…

- PAOK Salonic e noua campioana a Greciei. Echipa lui Razvan Lucescu va merge in turul doi al preliminariilor UEFA Champions League, acolo unde poate da peste FCSB. Triumful lui Razvan Lucescu in Grecia vine ca o veste proasta pentru FCSB, echipa din Salonic avand șase sa dea peste campioana Romaniei…

- Orel Grinfeld (42 de ani), centralul israelian de la meciul de U21 Germania - Romania, semifinala Euro 2019 disputata la Bologna (4-2), a fost desemnat sa conduca derbyul Salonicului, Aris - PAOK, in care echipa oaspete pregatita de Razvan Lucescu are nevoie de victorie pentru a fi sigura ca ia titlul…

- Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, transmite de la Salonic toate detaliile inainte de PAOK - Club Brugge, duelul decisiv pentru calificarea in semifinalele Conference League, programat astazi, ora 22:00. In tur, in Belgia, echipa antrenata de Razvan Lucescu a cedat la limita, 0-1. In…

- Marius Lacatus a implinit 60 de ani pe 5 aprilie 2024. Cu ocazia zilei de naștere a legendei Stelei, Gazeta Sporturilor prezinta povestea transferului ratat la Dinamo, povestit chiar de Lacatuș la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Totul s-a intamplat pe vremea cand era la Brașov, iar conducatorul clubului…

- Unii suporteri romani au ținut sa atraga atenția asupra „adevaratei Steaua” și in timpul amicalului de la Madrid, Columbia - Romania (3-2). Deși pe Metropolitano din Madrid s-au infruntat Romania și Columbia, unii fani romani au profitat de ocazia pentru a-și spune opinia despre una dintre problemele…

- Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” moderata de directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia a fost nominalizat de Asociația Internaționala a Presei Sportive la categoria „Audio”, acolo unde au fost incadrate in acest an emisiunile sportive de tip podcast, in cadrul galei „AIPS Sport Media Awards…