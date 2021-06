Răzvan Cherecheș, despre numărul mic de infectări cu SARS-CoV-2: „Această situație se va menține doar pe perioada verii” Potrivit ultimei statistici, doar 31.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Numarul celor vaccinați cu prima doza a scazut și el sub 10.000. Astfel, exista un numar mic de cazuri, dar și un numar mic de persoane care vor sa se imunizeze impotriva virusului SARS-COV-2. Razvan Cherecheș, profesor dr. in sanatate publica, avertizeaza ca numarul mic de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 se va menține doar pe perioada verii. „Scaderea ratei de incidența are legatura cu faptul ca este vara, oamenii petrec mai mult timp afara, plus ca avem deja un procent din populație care este deja… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

