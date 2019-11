Răzvan Burleanu dezminte că selecţionerul Contra ar fi fost amendat Presedintele FRF , Razvan Burleanu, a negat faptul ca federatia l-ar fi amendat pe selectionerul Cosmin Contra pentru faptul ca l-a injurat pe atacantul George Puscas. Reamintim ca „episodul“ s-a petrecut in meciul cu Norvegia, dupa ce fotbalistul echipei Reading a ratat un penalti, informeaza Hotnews. „Am citit si eu si am avut aceasta surpriza sa aflu ca se intampla lucruri care nu se decid la nivelul federatiei. Este o stire falsa“, a declarat Burleanu. Acesta a luat atitudine dupa ce GSP a scris ca selectionerul a fost amendat cu 6.500 de euro, reprezentand 20 la suta din salariul tehnicianului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

