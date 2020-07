Stiri pe aceeasi tema

- Armenia a anunțat moartea a doi ofițeri. Ambele state se acuza reciproc de bombardarea zonelor civile de la granita. Conflictul dintre cele doua foste state sovietice asupra teritoriului Nagorno-Karabakh ramane fara rezolvare, insa luptele recente s-au dus in Tavush, o zona aflata…

- Cel putin patru militari din Azerbaidjan au murit in schimburi de focuri produse in ultimele 48 de ore la frontiera cu Armenia, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Incidentele armate au avut loc in zona Tavuch, la frontiera dintre cele…

- Azerbaidjan si Armenia s-au acuzat reciproc duminica de declansarea unui atac militar la frontiera dintre cele doua tari, soldat cu doi morti si cinci raniti in randul fortelor azere, potrivit Ministerului Apararii de la Baku, transmite AFP. 'Fortele armate armene au trecut la ofensiva,…

- Noua noi decese in randul pacientilor confirmati cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele ore, ducand bilantul total al deceselor la 1.016. Printre ultimele victime se numara si un tanar de doar 23 de ani ce suferea de pemfigus vulgar in tratament cu imunosupresoare, sindrom Cushing si obezitate.

- Alte 25 de decese au fost raportate vineri dupa-amiaza in tara noastra, ducand bilantul total al deceselor confirmte de la inceputul acestei pandemii la 923. Majoritatea deceselor confirmate in ultima raportare sunt decese mai vechi, chiar si din luna martie.

- Epidemia noului coronavirus a ucis alte 74 de oameni in 24 de ore in Iran, iar bilantul total a crescut la 6.277 de morti, a anuntat luni un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Bilantul total al contaminarilor a crescut la 98.647 in Iran, una dintre…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța noi decese in randul pacienților infectați cu noul coronavirus. Bilanțul ajunge la 780 de morți, pe teritoriul Romaniei. Printre victime se afla și un tanar de 26 de ani.

- Înca doua decese de Covid-19, confirmate în Republica Moldova. Este vorba despre un barbat și o femeie, în vârsta de 79 și respectiv 82 de ani, care sufereau și de alte maladii. Bilanțul celor rapuși de Covid-19 în țara ajunge la 109. Esste vorba despre un barbat…