- Un "atac cu rachete" a ranit patru persoane si a avariat "infrastructuri critice" la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP, citat de news.ro."In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (...) O persoana in stare…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 56 ranite intr-un atac rusesc marti asupra unui restaurant popular din Kramatorsk, singurul oras mare din estul Ucrainei controlat de Kiev, au anuntat miercuri serviciile de salvare, potrivit France Presse. Printre morti figureaza trei copii, a indicat Serviciul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca „suntem injunghiati in spate”. Șeful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator. El l-a acuzat pe seful Wagner ca a „tradat” Rusia…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise marți intr-un atac cu rachete rusești asupra unui bloc de apartamente din orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, au declarat oficialii, potrivit Reuters. Locuitorii au plans in hohote in fața blocului de apartamente ars, din care…

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari. Un …

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Un depozit de 1000 de metri patrați, inchiriat de Crucea Roșie ucraineana și folosit pentru depozitarea materialelor umanitare, a fost distrus intr-un atac cu rachete comis de Rusia in provincia Odesa din sudul Ucrainei.