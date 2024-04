Razboi in Ucraina, ziuna 772:Volodimir Zelenski: Consolidarea apararii aeriene pentru Harkov, Sumi si regiunile sudice este o necesitate urgenta - LIVE TEXT

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6:10 - Oficial NATO: Rusia nu are capacitatea de a lansa o noua ofensiva de succes in aceasta primavaraNATO considera, pe baza informațiilor obținute, ca este puțin probabil ca Rusia sa lanseze o ofensiva pe scara larga in viitorul apropiat, relateaza joi European Pravda citand un oficial NATO…

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Trupele rusești au lansat un atac la scara larga in Ucraina. Ca urmare a loviturilor, centrala electrica de stat Ladyzhenskaya din regiunea Vinnița, centrala hidroelectrica din Nipru, centrala termica Zmievskaya și centrala termica 3 din regiunea Harkov au fost scoase din funcțiune. Penele de curent…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Trei oameni au murit in Harkov, iar alte doua persoane in regiune Sumi. Sunt 26 de raniți. Totodata, o școala, un spital și centrul regional de asistența medicala de urgența și ale serviciului de apa au fost avariate.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit, vineri, cu Recep Erdogan, in…

- Trupele ruse care deservesc obuzierele autopropulsate „Msta-S” al Grupului de Forțe de Vest in direcția Kupiansk au distrus un M777 al forțelor armate ucrainene, potrivit Ministerul rus al Apararii

- O piața din orașul Donețk, controlat de Rusia, a fost bombardata duminica. Autoritațile separatiste au anunțat ca exista zeci de victime și au atribuit atacul Ucrainei. Un incendiu a cuprins un terminal de gaz lichefiat din portul Ust-Luga de la Marea Baltica, in regiunea rusa Leningrad, a anunțat guvernatorul.…

- ”Franta nu are mercenari nici in Ucraina si nici altundeva, spre deosebire de altii Aceasta este o noua manipulare grosolana rusa. Nu trebuie sa i se dea mai multa importanta decat precedentelor si urmatoarelor, care vor aparea imediat”, raspunde Quai d'Orsay, potrivit news.ro. Potrivit Moscovei, ”atacul…