Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Armata ucraineana afirma ca iși retrage trupele din Avdiivka - orașul cheie din estul țarii asediat de forțele rusești. Comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a declarat ca a acționat "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de serviciu", informeaza BBC.…

- Trupele ruse au castigat teren pe frontul din estul Ucrainei si au taiat accesul la principala ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene la Avdiivka, unde armata ucraineana a trimis o brigada de asalt in timp ce si-a retras unitatile din unele zone ale orasului care este incercuit de armata rusa din…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- In ultimele 24 de ore, pe frontul din Ucraina au avut loc 127 de confruntari militare intre forțele ruse și cele ucrainene, anunța armata Kievului. Rușii au cucerit localitatea Vesele din regiunea estica Donețk, a transmis Ministerul Apararii de la Moscova, in timp ce in orașul rus Belgorod, aflat aproape…

- Trupele de artilerie ale grupului de trupe „Sud” a lovit patru puncte forte și un punct de desfașurare temporara a brigazii 46 aeromobile a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Donețk

- Cu Zelenski in SUA, rușii avanseaza pe front in Ucraina pe o vreme crancena: Putin a pus in mișcare infanteriaRușii continua sa avanseze in jurul Avdiivka, regiunea Donețk.Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), forțele armate rusești au continuat ieri operațiunile ofensive langa Avdiivka…

- Trupele ruse isi continua inaintarea printre ruinele orasului Mariinka din provincia ucraineana Donetk si incearca sa inchida cercul in jurul orasului Avdiivka pentru a-si extinde teritoriul pe care-l controleaza in estul Ucrainei, unde armata ucraineana se pregateste pentru o lunga rezistenta dupa…