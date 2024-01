Război în Ucraina, ziua 696. Kievul s-a supărat pe aliați: 95% din componentele străine ale armelor rusești sunt occidentale Financial Times: Rusia ar putea planifica o ofensiva majora in 2024Rusia ar putea planifica o ofensiva majora pe frontul din Ucraina in vara lui 2024. Financial Times sustine acest lucru intr-un articol, citat de Rnc-Ukraine. Articolul, care citeaza fortele de securitate ucrainene, scrie ca obiectivul ofensivei ar putea fi ocuparea completa a regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie. In plus, potrivit autoritatilor, nu este exclusa o alta incercare de ocupare a Harkovului sau a Kievului.Moscova desfasoara un alt avion de detectare radar cu raza lunga de actiune pentru a-l inlocui pe cel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

