Razboi in Ucraina, ziua 658. Noi lovituri au fost lansate de ruși, marți seara, 12 decembrie, in mai multe regiuni. Vorbim de Odesa, Jitomir, Kiev și Vinnițea, care au fost atacate cu drone kamikaze. Razboi in Ucraina, ziua 658. Atacuri cu drone kamikaze in mai multe regiuni De asemenea, in orașul Herson a fost bombardata o școala. Din fericire, nu au fost raniți, atacul soldandu-se doar cu pabuge serioase. Nu același lucru s-a intamplat in Kupeansk, regiunea Harkiv. Aici au fost inregistrate victime. Un barbat de 72 de ani care și-a pierdut viața, iar alți doi civili au fost raniți. Totodata,…