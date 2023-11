Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro. Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la…

- Peste 2.400 de copii ucraineni cu varste cuprinse intre sase si 17 ani au fost dusi in 13 centre din Belarus de la invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei cercetari publicate joi de Universitatea Yale, relateaza Reuters, citat de news.ro.Procurorul general al Ucrainei a declarat in luna mai ca investigheaza…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone vineri dimineața, lovind infrastructura critica din vestul și sudul Ucrainei și distrugand case private și cladiri comerciale din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, au declarat oficiali citați de Reuters. Forțele aeriene au declarat ca au doborat 24 de…

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de actiune in Ucraina a fost „o greseala grava” care va avea consecinte serioase, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, transmite Reuters.

- Razboiul din Ucraina a redus cresterea economica si a impins in sus "considerabil" inflatia in Europa, cu efecte mai grave care urmeaza sa vina, a declarat Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri si citat de Reuters, scrie AGERPRES.De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022,…

- Santierul naval din Sevastopol, in Crimeea, a luat foc miercuri in urma unui atac ucrainean cu rachete asupra portului. Cel putin 24 de persoane au fost ranite in atac, a anuntat guvernatorul instalat de rusi al orasului, Mihail Razvojaiev, transmite Reuters. „Toate serviciile de urgenta lucreaza la…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat ca ar fi "o greseala uriasa" pentru Coreea de Nord sa ajute Rusia cu arme care sa fie folosite in razboiul acesteia impotriva Ucrainei, informeaza Reuters, conform Agerpres.Kamala Harris a afirmat joi intr-un interviu pentru CBS News ca ar fi un semn…