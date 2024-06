Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Kryvyi Rih, situat in sudul țarii, a ucis șase persoane și a ranit alte 11, a declarat președintele Volodymyr Zelenski, potrivit Reuters. In fiecare zi și in fiecare ora, teroarea din partea Rusiei dovedește ca Ucraina, impreuna cu partenerii sai,…

- Rusia a lansat sambata un atac cu rachete și drone, avariind instalații energetice in cinci regiuni din Ucraina, au declarat oficiali, citați de Reuters. Operatorul rețelei naționale ucrainene de distribuție Ukrenergo a declarat ca atacul a avariat instalații energetice din regiunile Donețk, Zaporojie…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus șapte rachete și 32 de drone lansate de Rusia in timpul nopții de miercuri spre joi, a declarat comandantul forțelor aeriene ucrainene, citat de Reuters. Oficialul a spus pe Telegram ca Rusia a lansat in total 51 de rachete și drone. Comandantul a…

- Rusia a lovit duminica o stațiune aglomerata de la marginea celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina, harkov, și a atacat, de asemenea, satele din regiunea inconjuratoare, omorand cel puțin 11 persoane și ranind multe altele, scrie Reuters. Atacurile cu rachete au fost cele mai recente ale Rusiei…

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova in cea mai mare consolidare militara de dupa epoca sovietica, furnizand tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte, au declarat inalți oficiali americani, citați de Reuters. Cu toate acestea, Ambasada…

- Atacuri ale dronelor rusești in sudul Ucrainei au provocat in cursul nopții de joi spre vineri un incendiu la o instalație energetica din Dnipropetrovsk și au avariat infrastructura critica din Kherson, au declarat vineri autoritațile ucrainene, citate de Reuters. Forțele ucrainene au doborat 16 din…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, au declarat miercuri oficiali ai forțelor aeriene și administrative ucrainene, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete aeriene ghidate, scrie Reuters. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleshchuk, a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in declaratii difuzate sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu mijloace cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters. Cel mai dur avertisment de pana acum…