Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor din grupul Bucuresti Noua (B9) au reafirmat, cu ocazia reuniunii de la Varsovia, sprijinul pentru Ucraina si au cerut actiuni pentru intensificarea apararii pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice.

- Detaliind pentru prima data amploarea livrarilor cehe, in cadrul cooperarii statului cu sectorului privat, premierul ceh a precizat ca tara sa a livrat 226 de vehicule de infanterie de lupta si blindate, 38 de obuze, 33 de lansatoare de rachete multiple, sase sisteme de aparare aeriana si patru elicoptere,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca liderii de pe Flancul estic al NATO au datoria de a arata fermitate in apararea pacii si a subliniat ca prezenta militara americana crescuta trebuie sa continue. „Acest razboi a adus doar suferinta si deznadejde, crime si stramutarea a milioane de…

- Presedintele american Joe Biden se intalneste miercuri, la Varsovia, cu grupul celor noua lideri ai tarilor membre ale NATO din Europa Centrala si de Est, in prezenta secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pentru a le reconfirma sprijinul "de neclintit" al Washingtonului…

- Presedintele american Joe Biden se intalneste miercuri, la Varsovia, cu grupul celor noua lideri ai tarilor membre ale NATO din Europa Centrala si de Est, in prezenta secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pentru a le reconfirma sprijinul "de

- Președintele ucrainean a declarat ca guvernul sau așteapta "decizii ferme" din partea liderilor din domeniul Apararii din NATO și din alte țari care se vor reuni vineri pentru a discuta despre creșterea capacitații Ucrainei de a se confrunta cu forțele rusești.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a cerut Aliantei Nord-Atlantice sa faca mai mult decat doar sa promita ca Ucraina va avea usa deschisa la summitul din iulie de la Vilnius, adaugand ca tara sa are nevoie de ”pasi fermi” in contextul in care incearca sa adere la organizatia transatlantica”Pentru…

- Liderii statelor din Grupul natiunilor puternic industrializate (G7) au cerut luni Rusiei sa opreasca razboiul din Ucraina, subliniind ca vor mentine asistenta militara si civila destinata poporului ucrainean, inclusiv pentru reconstructia infrastructurii